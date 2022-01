Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen turbulenten Handelstag hinter sich. Kurzzeitig rutschte der DAX erneut unter die Marke von 15.000 Punkten. Die meiste Zeit hielt er sich aber im Plus. Am Ende ging der DAX bei 15.123 Zählern aus dem Handel. Marktidee: Deutsche Pfandbriefbank Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank hatte im Mai 2020 ein Allzeittief verzeichnet. Im Anschluss startete der Kurs einen langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt befand sich das Papier in einer Seitwärtskorrektur. Dann kam es zu einem Rücksetzer. Wichtig ist jetzt, dass sich der Kurs über einer bestimmten Unterstützung hält. Sollte das gelingen, gibt es eine gute Chance, den Aufwärtstrend zeitnah wieder aufzunehmen.