Emmi beweist Stabilität und wächst beharrlich Lonza erzielt ein starkes Ergebnis in 2021 mit 20% Umsatzwachstum Mikron mit markant verbesserter Ertragslage Xlife Sciences nimmt CHF 5.0 Mio. durch Kapitalerhöhung auf Advent/Centerbridge erhöhen Aareal-Gebot um 7% auf EUR 31,00/Aktie In der EZB nimmt die Skepsis gegenüber den Geschäftsmodellen der Großbanken in Euroland zu (BöZ) Preise für Kupfer, Lithium, Nickel und Kobalt steigen laut DIW-Studie voraussichtlich auf Rekordhöhen (HB) Audi erreicht europäische CO2-Flottenziele Wacker Chemie erzielt im Geschäftsjahr 2021 neue Bestwerte bei Umsatz, Ergebnis und Netto-Cashflow

