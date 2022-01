Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die USA stehen heute aus mehreren Gründen im Fokus. Zum einen reduzierte der Dow Jones gestern in einer spektakulären Aufholjagd seine Verluste deutlich. Zum anderen äußert sich die Fed am Abend zu ihrer Geldpolitik. Der DAX wird zunächst freundlich erwartet. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Euro, die Ölpreise, den Bitcoin, Microsoft, Wacker Chemie, Infineon, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.