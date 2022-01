DJ Ifo-Exporterwartungen steigen im Januar

FRANKFURT (Dow Jones)-- Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich zu Jahresbeginn deutlich verbessert. Der Ifo-Index der Exporterwartungen stieg im Januar auf 17,4 (Dezember: 12,9) Punkte, wie das Ifo-Institut mitteilte. Nahezu alle Branchen rechneten demnach mit Zuwächsen. Ausnahmen waren nur die Textil- und Bekleidungshersteller, die Drucker und die Nahrungsmittelindustrie. Sie erwarten sinkende Auslandsumsätze.

Von deutlichen Zuwächsen bei den Exporten gingen dagegen die Elektroindustrie und der Maschinenbau aus. In der chemischen Industrie legten die Exporterwartungen nach drei Rückgängen in Folge wieder merklich zu. Auch in der Metallbranche zeigt sich wieder ein gewisser Optimismus mit Blick auf das Auslandsgeschäft.

