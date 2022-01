Was macht die amerikanische Notenbank und wie entwickeln sich die Zinsen - Eine zentrale Frage in diese Tagen - und Stefan Risse von Acatis Investment ist da tiefenentspannt: "Es gibt kein Grund zur Sorge" und "Anleger sollten auf Sicht fahren". Welche Aktien dann empfehlenswert sein könnten, darüber berichtet Volker Schilling von Greiff Capital, der sich drei Branchen und drei Unternehmen genauer angeschaut hat. Und in dieser Episode sprechen wir mit Önder Ciftci von Ophirum über Gold, und Ciftci sagt, dass es keinen Beleg dafür gibt, dass Gold vor Inflation schützt.