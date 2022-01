Das Instrument K4I KYG3002T1013 ELIFE HLDGS LTD HD-,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 27.01.2022The instrument K4I KYG3002T1013 ELIFE HLDGS LTD HD-,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.01.2022 and ex capital adjustment on 27.01.2022Das Instrument 1F5 JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 27.01.2022The instrument 1F5 JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.01.2022 and ex capital adjustment on 27.01.2022Das Instrument 8EE AU000000AZI3 ALTAMIN LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 27.01.2022The instrument 8EE AU000000AZI3 ALTAMIN LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.01.2022 and ex capital adjustment on 27.01.2022Das Instrument N09 ZAE000202149 NOVUS HOLDINGS LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2022The instrument N09 ZAE000202149 NOVUS HOLDINGS LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 26.01.2022Das Instrument HLE0 DE000A3E5DP8 HELLA GMBH+CO. Z.VERK. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 27.01.2022The instrument HLE0 DE000A3E5DP8 HELLA GMBH+CO. Z.VERK. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.01.2022 and ex capital adjustment on 27.01.2022Das Instrument 6FC CA4925561058 KETAMINEONE CAPITAL LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 27.01.2022The instrument 6FC CA4925561058 KETAMINEONE CAPITAL LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.01.2022 and ex capital adjustment on 27.01.2022