News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am 26.01.2022 mit fester Tendenz: Fed und Tesla voraus, weiter Quartalszahlen von Boeing oder Intel im Fokus des Marktes. DAX hält die runde 15.000 Die runde Marke von 15.000 Punkten hat im DAX gehalten. Die positive Stimmung in Richtung Fed-Sitzung am Abend könnte sich ausbauen, immerhin sind wir vorbörslich leicht im Gewinn. Interpretiert werden müssen die Zahlen von Microsoft gestern. Sie haben nachbörslich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...