DJ QMware, NOVARION & NTT Ltd. kooperieren beim hybriden Quantencomputing

Wien (pts008/26.01.2022/08:00) - Quantencomputer waren bisher in physikalischen Laboren, unter besonders kontrollierten Umweltbedingungen eingeschlossen - bis heute. QMware, NOVARION und NTT arbeiten zusammen, um die ersten Quantencomputer in kommerziellen Rechenzentren zu installieren, sodass diese von jedem als hybride Cloud produktiv genutzt werden können.

Wien/Rorschach 14. Januar 2022 - QMware, Entwickler der ersten 'full-stack' globalen Quantum Cloud mit offenen Standards, gab heute die Eröffnung des ersten Hybrid Cloud Data Center Alpha im NTT Rechenzentrum in Wien bekannt. Mit dem Start der neuen hybriden Quanten-Cloud-Services steht der IT-Branche erstmals eine bahnbrechende Technologie für die industrielle Nutzung zur Verfügung, welche Quantenprozessoren (Quantum Processing Units - QPUs) von allen möglichen Herstellern in die klassischen Hochleistungscomputer von NOVARION integriert.

Quantum Computing steht im Allgemeinen für den bahnbrechenden Wandel des 21. Jahrhunderts in Rechenzentren. Scheinbar unlösbare Berechnungsprobleme treten täglich auf. Häufig werden beispielsweise Optimierungsprobleme genannt, sei es in der Logistik oder bei Fertigungsprozessen, im Bereich der Simulation physikalischer Systeme oder auch beim maschinellen Lernen und in der künstlichen Intelligenz. Solche Aufgaben können klassische Computer überfordern, unabhängig davon, wie viele Siliziumchips verbaut sind. Die Quanteninformatik hat die Aussicht, durch die Implementierung neuartiger Algorithmen - hybrider Quantenalgorithmen - die Lösung für viele dieser Probleme zu sein.

Konsequenterweise benötigen wir vollständig integrierte Klassische- sowie Quantencomputersysteme, welche technologisch geeignet sind in kommerziellen Rechenzentren installiert zu werden. Der erste Schritt wurde bereits von QMware und NOVARION mit der Virtualisierung von Quantenprozessoren (Quantum Processing Units - QPUs) in klassischen Hochleistungscomputern verwirklicht. Für den zweiten Schritt haben daher QMware, NOVARION und NTT ihre Kooperation aufgesetzt, um die Technologien von möglichst vielen unabhängigen Quantenprozessor-Herstellern fit für das Rechenzentrum zu machen.

Georg Gesek, CTO und Co-Founder von QMware, sagt: "Es ist mir eine Freude, an der Spitze der Entwicklung der ersten hybriden Quantencomputersysteme mitentwickeln zu können, welche so leistungsfähig sind, dass die Industrie enorm von ihnen profitieren wird. Was wir erreicht haben, ist nichts weniger als ein neuer Industriestandard bei der Virtualisierung von Quantenprozessoren, der die Investition unserer Kunden vom ersten Tag an sichert. Konkret: Jede hybride Quantencomputing-Anwendung, die in der QMware Cloud gebaut wird, läuft unbegrenzt auf allen Nachfolgern der QMware-Plattform und jedem zukünftigen universellen Quantenprozessor von Drittanbietern, welchen wir integrieren."

Das Ausrollen der strategischen Partnerschaft QMware, NOVARION und NTT begründeten ihre Technologie-Allianz um hybrides Quantencomputing erstmalig am Markt zu positionieren, sowie die darin stattfindenden Investitionen ihrer Kunden abzusichern. Daher steht jede neue Entwicklung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und des Vertrauens, durch die von Anfang an gemeinsame Arbeit an industriellen Standards, welche derart designt sind, um leicht von allen anderen Herstellern in diesem rapide expandierenden Markt der Quantentechnologie übernommen zu werden.

In einer Linie mit der NTT-Strategie Der Betrieb der hybriden Quantencomputer im NTT-Rechenzentrum Wien 1 passt perfekt zur NTT-Strategie, fortschrittlichen Technologien eine Heimat zu bieten und sie für möglichst viele Unternehmen verfügbar zu machen. Darum erweitert NTT seine Rechenzentrumskapazitäten kontinuierlich und schafft stetig neue Verbindungspunkte zu Internet-Knoten, Cloud-Diensten und den Netzwerken von Telekommunikationsanbietern. In den kommenden Monaten wird die Rechenzentrumsfläche von NTT weltweit um 20 Prozent auf 600.000 Quadratmeter in mehr als 20 Ländern ausgebaut und die Global Data Center Interconnect-Dienste (GDCI) um rund 30 Verbindungspunkte erweitert. Zu den am schnellsten wachsenden Märkte zählt dabei Wien, wo NTT die Fläche des bestehenden Rechenzentrums bis zum Sommer 2022 um rund 3.000 auf 8.600 Quadratmeter vergrößert und bereits nach weiteren Expansionsmöglichkeiten sucht.

Walter Kasal, Head of the Regions Austria & Switzerland bei NTT Global Data Centers EMEA, fügt hinzu: "Rechenzentren von NTT sind ideal auf die Anforderungen hybrider Quantencomputer vorbereitet. Sie bieten eine sichere und hochverfügbare Umgebung für die leistungsstarken Systeme, inklusive einer Anbindung mit hohen Bandbreiten und geringer Latenz. Gemeinsam mit QMware und NOVARION machen wir eine der wichtigsten Zukunftstechnologien für Unternehmen weltweit verfügbar und liefern die Basis für fortschrittliche neue Anwendungen in den verschiedensten Branchen."

Über QMware QMware AG ist ein Joint Venture der TERRA QUANTUM AG in der Schweiz und der NOVARION Systems GmbH in Österreich mit Sitz in Rorschach (Schweiz) sowie in München (Deutschland). QMware baut und betreibt Hybrid Quantum Cloud Data Centers und bietet außergewöhnliche professionelle Dienstleistungen im Bereich der Quanteninformatik an. QMware stattet auch erstmals Private Clouds bei Kunden vor Ort mit ihren hybriden Quantencomputern aus. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://qm-ware.com.

Über NOVARION SYSTEMS NOVARION entwirft, entwickelt und fertigt Hochleistungs-Computersysteme für den Einsatz in Unternehmen, staatlichen und wissenschaftlichen Organisationen. NOVARION baut auf einzigartige Weise die Brücke zwischen Wissenschaft und Technik, was zu einmalig leistungsfähigen sowie kosten- sowie energieeffizienten Rechen- und Datenspeichersystemen bis hin zur integrierten Quanteninformatik führt. NOVARION verwendet seine eigenen brandaktuellen Technologien um Systeme für künstliche Intelligenz und andere rechenintensive Anwendungen, wie z.B. Simulationen und Optimierungen zu implementieren. Besonders wichtig ist es dabei NOVARION die Technologien für eine bessere Zukunft der Menschheit einzusetzen und bekennt sich daher zur Verbesserung der Umweltbedingungen, sowie unterstützt die Ausbildung, das Gesundheitswesen und die Wohlfahrt. NOVARION hat seinen Hauptsitz in Wien und unterhält mehrere Niederlassungen in Europa und den USA. Besuchen Sie uns auf LinkedIn und unserer Website https://novarion.systems.

Über den Geschäftsbereich Global Data Centers von NTT Ltd. Global Data Centers ist ein Geschäftsbereich der NTT Ltd. und betreibt eine globale Plattform, die sich über mehr als 20 Länder und Regionen erstreckt, darunter Nordamerika, Europa, Afrika, Indien und APAC. IDC stuft NTT in seinem Colocation and Interconnection Services MarketScape als einen der drei führenden Anbieter weltweit ein.

Als neutraler Betreiber bietet NTT Zugang zu vielen Cloud-Providern, Internet-Knoten und Telekommunikationsnetzanbietern, einschließlich eines eigenen IPv6-konformen, globalen Tier-1-IP-Netzwerks. Kunden von NTT profitieren von einer auf sie zugeschnittenen Infrastruktur und von einheitlichen Best Practices im Aufbau und Betrieb der hochverfügbaren, skalierbaren und kundenspezifisch konfigurierbaren Rechenzentren.

Weitere Informationen unter https://datacenter.hello.global.ntt/de-de https://novarion.systems/quantum-computing/hybrid-quantum-computing/

