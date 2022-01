DGAP-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Personalie

Soheil Dastyari wird neuer Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG



26.01.2022 / 08:37

Soheil Dastyari wird neuer Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG Köln, 26. Januar 2022. Der Aufsichtsrat der Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) bestellt zum 1. März 2022 einen neuen Vorstandsvorsitzenden und ordnet dabei die Zuständigkeiten im Vorstand des Unternehmens neu. Neuer Vorsitzender des Vorstands wird Soheil Dastyari (49). Neben der Führung des Kölner Publikumsverlags übernimmt er die Verantwortung für Strategie, Business Development, strategische Führung der Tochtergesellschaften, Unternehmenskommunikation und Personal. Finanzvorstand Joachim Herbst, der zuletzt als Sprecher des Vorstands fungierte, Simon Decot (Programm) sowie Sandra Dittert (Marketing und Vertrieb) bilden zusammen mit Soheil Dastyari den künftigen Vorstand. Robert Stein, Aufsichtsratsvorsitzender der Bastei Lübbe AG, sagte: "Mit der Bestellung von Soheil Dastyari zum neuen CEO ist der Vorstand von Bastei Lübbe weiter gestärkt. Er hat im Laufe seiner unternehmerischen Karriere bewiesen, dass er Medienunternehmen erfolgreich weiterentwickeln kann und ein Mann der Ideen und Inhalte ist. Er verfügt über ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Erfahrung, von dem Bastei Lübbe als Unternehmen profitieren wird. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für diese wichtige Aufgabe bei Bastei Lübbe gewinnen konnten und wünsche ihm hierfür viel Erfolg." "Das Vorstandsteam von Bastei Lübbe hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich die Wachstumsstrategie und die Transformation des Unternehmens hin zu einer modernen, facettenreichen Verlagsgruppe vorangetrieben. Früher als erwartet hat das bisherige Vorstandsteam die wirtschaftliche Ertragskraft des Konzerns stabilisiert und das Portfolio optimiert. Wir sehen daher nun den richtigen Zeitpunkt, um das erreichte Momentum zu nutzen. Ich bin davon überzeugt, dass es gemeinsam mit Soheil Dastyari gelingen wird, die Stärken von Bastei Lübbe noch weiterzuentwickeln - mit dem Ziel eines nachhaltigen, profitablen Wachstumskurses," so Stein weiter. Soheil Dastyari blickt auf eine langjährige Karriere in unterschiedlichsten Management-Positionen zurück. Er begann seine Laufbahn als Markenstratege und später Geschäftsführer internationaler Kommunikationsagenturen. Dastyari wechselte dann in den Bertelsmann-Konzern und leitete beim Medienunternehmen Gruner + Jahr u.a. die Innovationsentwicklung sowie den Bereich Corporate Media und war als Verlagsgeschäftsführer Deutschland unter anderem Geschäftsführer von Capital und der Stern-Gruppe. Zuletzt war Dastyari Gründungs-CEO des Kommunikationsdienstleisters Territory, unter dessen Dach der Bertelsmann-Konzern sämtliche Unternehmen im Bereich Content Communications bündelte und neu am Markt formierte. Seit seinem Ausstieg bei Bertelsmann ist er als Unternehmensberater tätig. Soheil Dastyari: "Die Performanz und Fortschrittlichkeit von Bastei Lübbe haben mich sehr beeindruckt und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Verlagsgruppe weiter in die richtige Richtung zu entwickeln. Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskolleg:innen und dem gesamten Team von Bastei Lübbe." Über Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Romanhefte. Mit ihren insgesamt sechzehn Verlagsmarken hat die Unternehmensgruppe derzeit mehrere Tausend Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Für das Geschäftsjahr 2020/2021 weist der Bastei Lübbe-Konzern einen Jahresumsatz von rund 93 Millionen Euro aus. Die Bastei Lübbe AG gehört zu den größten mittelständischen Unternehmen im deutschen Verlagswesen. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. Kontakt Bastei Lübbe AG:



Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de

