Beschlagnahmte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether haben dem niedersächsischen Landeshaushalt beachtliche Einnahmen beschert. Mit 709.429,61 Euro lag der Erlös aus den Verwertungen im Jahr 2021 so hoch wie nie zuvor. Von 2010 bis 2018 hatten die Verwertungen noch insgesamt rund 410.000 Euro eingebracht. Justizministerin Barbara Havliza sprach von einem beachtlichen Erfolg. "Die klassische Schwachstelle jeder Erpressung war immer die Geldübergabe", sagte die CDU-Politikerin. "Bitcoin und Co. bieten hier zahlreiche Möglichkeiten für Kriminelle, vermeintlich sicherer an Geld zu kommen und dabei die Identität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...