Baidu und Geely investieren insgesamt rund 400 Millionen US-Dollar in ihr Elektroauto-Joint-Venture Jidu Auto. Das Geld fließt in die Entwicklung und Serienproduktion des ersten "Roboterautos" von Jidu. Das Modell soll im April dieses Jahres auf der Beijing Auto Show vorgestellt werden und 2023 in den Handel kommen. Die erneute Investition hatte sich lange angekündigt: Bereits im April 2021 hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...