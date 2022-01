Nachdem Pfizer und BioNTech am Montag bekanntgaben, dass drei Dosen ihres COVID-19-Impfstoffs Antikörper hervorrufen, die die Omikron-Variante des Coronavirus neutralisieren, so meldete gestern spät Abends auch der französisch-österreichische Spezialimpfstoffhersteller Valneva gute Nachrichten zu Omikron. Gestern Abend vor der Meldung noch bei 14,33 Euro, sehen wir jetzt in der Valneva-Aktie bei Tradegate Kurse von 15,02 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...