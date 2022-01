Hamburg (ots) -Vorige Woche starb Schauspiellegende Hardy Krüger im Alter von 93 Jahren. Zu seinem Sohn Hardy Krüger Jr., 53, hatte er seit Jahren kaum Kontakt. In der aktuellen GALA (Heft 05/2022, ab morgen im Handel) zeigt sich dieser versöhnlich: "Mein Vater hat sich für den Beruf - für seinen Traum - entschieden und hat den Mensch gefunden, der ihn so sein ließ, wie er war. Und wer wäre ich, wenn ich diesem geliebten Menschen sein Glück nicht gönnen würde. Gefühle wie Neid, Groll oder Wut sind mir fern. Ja, natürlich habe ich mir als Kind gewünscht, mein Vater wäre öfters da gewesen. Aber ich freue mich darüber, was für ein bewegtes, intensives Leben er führen konnte. Papa, Du warst ein echter "Glückspilz".Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5130614