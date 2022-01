Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Anstehende Zinsentscheidung der Fed im Fokus ++ Microsoft mit Quartalszahlen ++ Biontech startet Studie.

> MÄRKTE & KURSE | Der schon bekannte Krisencocktail aus Ukrainekrise, Omikron und der Aussicht auf steigende Zinsen belastete am Dienstag erneut die US-Börsen. Zudem rückt die Fed-Sitzung am Mittwoch in den Fokus, wo Fed-Chef Jerome Powell heute Abend die erste Zinserhöhung des Jahres verkünden könnte. Jede Erhöhung oberhalb von 0,25 % könnte die Kurse am Donnerstag aber wieder erneut in den Keller schicken. Am Mittwoch stand der Dow Jones zwischenzeitlich 2 % im Minus, grenzte den Verlust aber zum Handelsschuss auf -0,19 % bei 34.297 Punkte ein. Der Ausverkauf bei den Technologiewerten ging unterdessen weiter: So verloren S&P 500 (- 1,22 % auf 4.356 Punkte) und vor allem der Nasdaq 100 (-2,48 % auf 14.149 Punkte) deutlich. Heute legt im Rahmen der laufenden Berichtssaison der Elektrowagenbauer Tesla seine Quartalszahlen vor. Der Dax eröffnete heute mit einem deutlichen Plus von 0,98 % bei 15.273 Punkten und baute das Plus im weiteren Verlauf des frühen Handels auf 1,4 % aus.

Gute Nachrichten gab es gestern Abend von Microsoft.

