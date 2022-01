Der Termin für das erste Galaxy-Unpacked-Event des Jahres steht: Samsung wird seine Galaxy-S22-Serie am 9. Februar enthüllen. Nach unzähligen Leaks und Gerüchten hat Samsung den Termin für die Vorstellung seiner Galaxy-S22-Reihe bekannt gegeben. Auf der Einladung prangt ein großes "S", darunter das Motto "The Epic Standard". Samsung Galaxy Unpacked: S22 Ultra mit eine Prise Note Das S22 kommt: Samsungs erstes Galaxy-Unpacked-Event des Jahres findet am 9. Februar statt. (Bild: Samsung) Im Zuge des Events am 9. Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...