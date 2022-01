Daimler-Truck will die Profitabilität in den nächsten Jahren Stück für Stück steigern. Die Positionierung im Brummi-Segment ist hervorragend. Betrachtet man die Bewertungsmultiplen, ist die Aktie im Vergleich zur Konkurrenz zu günstig.Die Umsätze von Daimler Truck sollten im Zuge der brummenden Weltkonjunktur in den nächsten Jahren peu a peu klettern. Daimler Truck ist allerdings kein Sprinter, Anleger sollten sich eher auf einen Dauerläufer einstellen.Vor allen die Marge hat Luft nach oben. 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...