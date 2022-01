HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schaeffler von 9,30 auf 8,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil zeigte sich für die europäischen Autozulieferer vorsichtig optimistisch mit Blick auf 2022. Während die Lieferkettenprobleme seit dem Herbst Anzeichen einer Besserung zeigten, stiegen die Rohstoff-, Logistik- und Transportkosten sowie die Löhne weiterhin, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet für den Sektor mit einem schwachen ersten Halbjahr, gefolgt von einer starken zweiten Jahreshälfte./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHA0159

