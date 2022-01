Gemeinsam mit Partner PFIZER testen die Mainzer den angepassten Covid-19-Impfstoff im Rahmen einer klinischen Studie an geimpften wie auch an ungeimpften Erwachsenen. Bis März will man für eine Belieferung des Marktes bereit sein. Viel hängt von staatlichen Vorgaben hinsichtlich Impfpflicht ab, aber das Impfstoffthema bei BIONTECH ist durch, sofern keine neue, gefährlichere Virusvariante auftaucht. Per Jahresende 2022 dürften die Mainzer über rd. 20 Mrd. € Cash verfügen.



