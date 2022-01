Soeben hat die BaFin quasi eine öffentliche Klatsche für die Hamburger Privatbank M.M. Warburg ausgeteilt. Die Bank verstößt offenbar auch gegen die Anforderungen an eine "ordnungsgemäße Geschäftsorganisation"…. ob das eine Nachwirkung des CumEx-Skandals ist? Hier die vor wenigen Augenblicken veröffentlichte Mitteilung der BaFin im Wortlaut: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien: BaFin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...