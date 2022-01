Endlich positive Neuigkeiten im Biotech-Sektor: Sierra Oncology (WKN: A2PYVV) kann positive Phase-3-Daten in der Indikation primäre Myelofibrose vermelden. Das quittierte die Börse zunächst mit +46%, ehe es nachbörslich infolge der Ankündigung einer Kapitalmaßnahme wieder um -5,16% auf 21,51 US$ runter ging. Ist das Papier dennoch ein Kauf? Sierra Oncology ist eine kanadische Biotech-Firma mit Listing an der Nasdaq. Die Myelofibrose-Forschung stellt ...

