SWR2 Feature "Schwul, lesbisch, gläubig - queere Menschen in der katholischen Kirche" aus der Reihe SWR2 Glauben ab 28.1.2022 in der ARD Audiothek, am 30.1.2022 in SWR2



125 nicht-heterosexuelle Mitarbeiter:innen der katholischen Kirche outen sich. Einige Bischöfe äußern Verständnis, andere schweigen. Katholische Organisationen solidarisieren sich. Radiofeature "Schwul, lesbisch, gläubig - queere Menschen in der katholischen Kirche" von Sophie Rebmann aus der Reihe SWR2 Glauben ab Freitag, 28. Januar 2022, 10 Uhr in der ARD Audiothek, am Sonntag, 30. Januar 2022, 12:05 bis 12:30 Uhr in SWR2.



Chancen auf Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts?



Mitarbeiter:innen mit LGBTI-Identität gehen gemeinsam an die Öffentlichkeit. Sie berichten von Diskriminierung am Arbeitsplatz, Angst vor Kündigung und verheimlichten Partnerschaften. Ihr Ziel ist eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts, das auch im Privatleben Loyalität zur katholischen Sittenlehre verlangt. Doch wie groß sind die Chancen? Einzelne Bischöfe setzen auf eine Überarbeitung der Sexualmoral beim synodalen Weg, dem aktuellen Reformprozess der Kirche. Andere Bischöfe schweigen. Zahlreiche katholische Verbände stellen sich hinter die Aktion outinchurch. Wie sehen die Konsequenzen aus?



