Linz (www.anleihencheck.de) - Im Datenkalender sind heute die US-Handelsbilanz im Warenverkehr und US-Neubauverkäufe verzeichnet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute Abend sei die FED-Zinsentscheidung (Amerikanische Notenbank) und im Anschluss die Pressekonferenz, welche mit großem Interesse verfolgt werde. Die hohe Inflationsrate in den USA setze die FED unter Druck. Der Markt rechne mit einer Zinsanhebung im März und im Anschluss mit mehreren Zinsschritten in diesem Jahr. Bei der heutigen Zinsentscheidung könnte sich die FED ihre Optionen noch offenhalten. Ob dies für Bewegungen am Markt sorge, bleibe abzuwarten. (26.01.2022/alc/a/a) ...

