Gablitz (www.anleihencheck.de) - Der Experte Thorsten Welgen vom "HebelprodukteReport" stellt in einer aktuellen Ausgabe eine Anleihe (ISIN DE000SH1X1G8/ WKN SH1X1G) der Société Générale auf die A-Aktie von Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29/ WKN A0D94M) vor.Die Omikron-Variante habe den Ölpreis nur kurz unter Druck gesetzt - die überraschend hohe Nachfrage nach allen Energieträgern und der Konjunkturoptimismus würden für steigende Preise sorgen. Der Futures-Kontrakt für die Nordseesorte Brent habe mit 89 US-Dollar an der ICE gerade ein 7-Jahres-Hoch erreicht. Analysten von Goldman Sachs würden aufgrund der geringer als erwartet ausgefallenen OPEC+ Produktion und historisch dünner Lagerbestände einen weiteren Aufschwung in Richtung 100 US-Dollar pro Barrel prognostizieren. Doch selbst wenn der Ölpreis nicht weiter steige, sollten bei den "Big Oils" die Gewinne sprudeln. Mit Zertifikaten könnten Anleger bereits von einer Seitwärtsbewegung des Kurses des europäischen Branchenprimus Royal Dutch Shell profitieren. ...

