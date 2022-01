Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das anhaltende Niedrigzinsumfeld setzt nahezu alle verpflichtungsorientierten Anleger*innen unter Druck, so die Analysten der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank).Sowohl Aktiv- als auch Passivseite der Bilanz befänden sich im Sog niedriger bzw. auf niedrigem Niveau stagnierender Zinsen. Auf der Aktivseite der Versicherungsbilanz werde es zunehmend schwieriger, die notwendigen Kapitalerträge zu erzielen, um den Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen nachzukommen. Auf der Passivseite würden die Absenkungen von Rechnungszinsen bei neuen Verträgen dazu führen, dass langfristig zukünftige Leistungsversprechen an Versicherungsnehmer*innen geschmälert würden und die Versicherung an Attraktivität verliere. Der Zinsdruck sei somit auch hier deutlich zu spüren und erhöhe den Wettbewerbsdruck. ...

