Panasonic und Toyota haben zusammen mit der University of Tokyo eine Forschungskooperation gestartet. Ziel des Projekts ist neben der CO2-Neutralität die Senkung von Produktionskosten in der gesamten Batterie-Lieferkette. Die Unternehmen konkretisieren in einer Pressemitteilung die Ziele des Forschungsvorhabens auf zwei Punkte: die Entwicklung neuer Prozesse bei der Ressourcenentwicklung sowie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...