Aareal Bank Aktie - seit einiger Zeit im Fokus. Wachgeküsst, in den Fokus gekommen durch die Erfolgsstory der Softwaretochter Aareon, an der sich Advent mit 30 % in 2020 beteiligte, gebeutelt durch Corona aufgrund ihrer Kundenstruktur. Und spätestens seit der Offerte der Finanzinvestoren Advent und Centerbridge, für ursprünglich mindestens 70 % der Aktien zu einem Preis von 29,00 EUR, auch bei anderen Hedgefonds begehrt. So bezeichneten die beiden Aktionäre der Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116), die Teleios Capital, die nach eigenen Angaben etwa 6 Prozent der Aareal-Aktien hält, und Petrus Advisers, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...