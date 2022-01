Wir nutzen die aktuelle Crash-Phase, um die jüngsten Insider-Deals unter die Lupe zu nehmen. In einem interessanten Interview mit Nebenwerte-Experte Marcus Neugebauer erfahren Sie, was hinter den Käufen und Verkäufen steckt. Welche Aktie zu unseren Jahresfavoriten gehört und explosives Potenzial besitzt, erfahren Sie in diesem Video! # aktienlust kompakt hier kostenlos abonnieren: https://aktienlust.tv/sonderreports/