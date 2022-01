APA ots news: ALD Automotive schließt sich mit corporate benefits für Mitarbeiter-Mobilitätsmodell zusammen

Wien/Paris (APA-ots) - ALD Automotive bietet in Kooperation mit corporate benefits, dem europäischen Marktführer für

Mitarbeiter-Rabattprogramme operative Leasing-Dienstleistungen für Mitarbeiter in fünf europäischen Ländern an. Corporate benefits stellt mittels lokaler, webbasierter Portale, eine breite Auswahl an Mitarbeiterangeboten zur Verfügung. Derzeit werden so mehr als 12.800 Unternehmen und 8,2 Millionen registrierte Nutzer gezählt.

Eine Reihe von Neu- und Gebrauchtwagenmodellen inklusive umfassenden Service-Paketen sind für Mitarbeiter zu ermäßigten Raten oder im Rahmen von Sonderangeboten erhältlich. Alle Angebote umfassen Technik-Service, Reifen-Service, Road Assistance, Versicherung und Zulassung und sind mit flexiblen Laufzeiten und -leistungen erhältlich. Der Leasingvertrag wird von ALD Automotive über die gesamte Vertragslaufzeit betreut.



Mit diesen Angeboten, die oft als "Mitarbeiter-Mobilitätsmodelle" bezeichnet werden, können Unternehmen die Vorteile eines Dienstwagens auf alle Mitarbeiter ausweiten und gleichzeitig die Beteiligung an der Umsetzung und die Einbindung in den Vertragsprozess auf ein Minimum begrenzen. Mitarbeiterangebote unterstützen Unternehmen aller Größen bei der Motivation ihrer Mitarbeiter, indem sie Zugang zu hochwertigen Produkten und Leistungen von angesehenen Herstellern und Marken anbieten. So können sie zur Mitarbeiterwerbung und -bindung nahezu zum Nulltarif beitragen.



Dank seiner führenden Reichweite und seinen Plattformen in Europa wurde ALD Automotive als erster Mobilitätsanbieter für operatives Leasing von corporate benefits ausgewählt. Während des sorgfältigen Auswahlprozesses wurden regelmäßige Überprüfungen zu Qualität, Preisen und die Benutzerfreundlichkeit des Kaufprozesses berücksichtigt. Ab sofort stehen die Mitarbeiter-Mobilitätsmodelle in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Österreich zur Verfügung.



Derzeit bietet ALD Automotive in 23 europäischen Ländern operatives Leasing für Privatpersonen an. Zum 30. September 2021 handelte es sich dabei um 165.000 Fahrzeuge.



Patrick Ellenberger, CEO von corporate benefits, sagt: "Die "Mitarbeiter-Mobilitätsmodelle" von ALD Automotive erlauben es uns, unsere breite Auswahl an Mitarbeiterangeboten, die wir Unternehmen zur Verfügung stellen, um Leasing-Dienstleistungen zu ergänzen. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit unserem Anspruch, Mitarbeiterangebote in Europa zu gewähren und die Arbeitsbelastung von Unternehmen und Lieferanten stetig zu senken."



"Wir sind stolz, mit corporate benefits zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, die Leistungsprogramme weiter zu ergänzen. So geben wir Mitarbeitern, die keinen Anspruch auf Mobilitätsleistungen haben, Zugang zu einer Auswahl an hochwertigen, vollständig gewarteten Fahrzeugen zu einem ermäßigten Preis", bestätigt Annie Pin, Chief Commercial Officer bei ALD Automotive. "Eine der wichtigsten Antriebskräfte des Leasings für Privatpersonen ist die Bereitstellung von Angeboten, die den Erwartungen entsprechen. Dabei sind Flexibilität, Einfachheit und Digitalisierung wesentliche Komponenten. Diese neue Kooperation stärkt unsere Führungsposition im Privatleasingsegment für operatives Leasing in Europa und unterstützt gleichzeitig unseren strategischen Entwicklungsplan "Move 2025", der darauf ausgelegt ist, die Reichweite unserer Mobilitätslösungen zu erhöhen und unseren Kundenstamm weiter auszubauen."



Über ALD Automotive



ALD Automotive ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen, welcher in 43 Ländern umfassende Service-Leasing und Fuhrparkmanagement für einen Kundenstamm von Großunternehmen, KMUs, Freiberuflern und Privatpersonen anbietet. Als führendes Unternehmen in seiner Branche stellt ALD Automotive nachhaltige Mobilität in seinen strategischen Mittelpunkt und bietet seinen Kunden innovative Mobilitätslösungen und technologiegestützte Dienstleistungen, damit sie sich auf ihr Tagesgeschäft fokussieren können.



Mit weltweit 6.700 Mitarbeitern betreut ALD Automotive 1,7 Millionen Fahrzeuge (Stand: Ende Dezember 2021).



ALD ist am Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD) und im Index SBF120 enthalten. Die Société Générale ist Hauptanteilseignerin von ALD Automotive.

Zwtl.: corporate benefits



Corporate benefits, gegründet 2003, ist europäischer Marktführer für Mitarbeiterrabattprogramme und implementiert webbasierte Portale mit Mitarbeiterangeboten für über 12.800 Unternehmen. Das Unternehmen bündelt die Kaufkraft von mehr als 8,2 Millionen angemeldeten Nutzern und stellt einzigartige Angebote und Rabatte für Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Italien und Spanien. Corporate benefits gewährleistet die hohe Qualität seiner Angebote durch einen sorgfältigen Auswahlprozess und regelmäßige Überprüfungen der Rabatte sowie der

Benutzerfreundlichkeit des Kaufvorgangs. Die Angebote ermöglichen es Unternehmen aller Größen, ein positives innerbetriebliches Image zu fördern.



