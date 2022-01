DJ Lanxess erweitert Chlorkresol-Kapazität um 50 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen anhaltend hohen Bedarfs an Desinfektionsmitteln baut Lanxess für einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag seine Produktionskapazität für das Zwischenprodukt Chlorkresol um die Hälfte aus. Bis Ende März werde die Erweiterung am Standort Krefeld-Uerdingen abgeschlossen, teilte das Chemieunternehmen mit. Auch in der industriellen Konservierung sei die Nachfrage nach dem Wirkstoff gestiegen.

January 26, 2022

