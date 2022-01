DJ Intel gewinnt Berufung gegen Milliarden-Geldbuße der EU

BRÜSSEL (Dow Jones)--Der US-Chipkonzern Intel hat in einem Verfahren um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe aus dem Jahr 2009 einen Sieg errungen. Das Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg erklärte die Entscheidung, mit der die Kommission seinerzeit eine Geldbuße in Höhe von 1,06 Milliarden Euro verhängt hatte, teilweise für nichtig, wie der EuG mitteilte.

Die EU-Kommission hatte die Geldbuße seinerzeit mit der Begründung verhängt, das Unternehmen habe seine beherrschende Stellung auf dem Weltmarkt für x86-Prozessoren missbräuchlich ausgenutzt, indem es eine Strategie zur Verdrängung seiner Wettbewerber vom Markt umgesetzt habe. Dies sei über Beschränkungen und Rabatte erfolgt.

Das Gericht stellte nun fest, dass die Prüfung, die die Kommission durchgeführt hat, unvollständig gewesen sei und rechtlich nicht hinreichend beweise, dass die streitigen Rabatte möglicherweise oder wahrscheinlich wettbewerbswidrige Wirkungen hatten.

January 26, 2022

