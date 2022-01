Zalando Short: 25 Prozent-Chance! Die Aktie von Zalando hat seit Anfang Juli 2021 einen Abwärtstrend ausgebildet, wobei der Kurs Terrain vom All Time High bei 105,90 Euro bis zum Level von 64,14 Euro eingebüßt hat. Seit Anfang Januar 2022 kommt zusätzlich ein Paradigmenwechsel in der Bewertung von Wachstumswerten zum Tragen. Die Marktteilnehmer müssen ein geändertes Zinsregime und Zweifel an den Wachstumsaussichten einzelner Titel mit hohen KGVs einpreisen. Die Zinswende führt zu einer neuen Einschätzung ...

