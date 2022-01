DGAP-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung

Berlin, 26. Januar 2022 - Die im Prime Standard notierte YOC AG, Berlin, ISIN DE0005932735, gibt die 100-prozentige Übernahme der Gesellschaftsanteile der in Zürich, Schweiz ansässigen theINDUSTRY AG bekannt. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet. Der Kaufpreis teilt sich auf in einen fixen Bestandteil in Höhe von 0,4 Mio. CHF sowie in weitere variable erfolgsabhängige Bestandteile, die von den operativen Ergebnissen der Geschäftsjahre 2022 bis 2024 der theINDUSTRY AG abhängig sind. Die Kaufpreisbestandteile werden vollständig aus dem laufenden Cash-Flow der YOC AG finanziert. Der Vorstand der YOC AG wird die Auswirkungen der Übernahme der theINDUSTRY AG im Rahmen der Umsatz- und Ergebnisprognose der YOC AG für das laufende Geschäftsjahr 2022 entsprechend berücksichtigen und mitteilen. Mit Abschluss dieser Akquisition ist die YOC AG nunmehr in der kompletten D-A-CH Region vertreten. Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand Kontakt YOC AG

