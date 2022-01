Wacker Chemie Aktie steigert ihre Beliebtheit - Gewinnmaschine lief in 2021 auf Hochtouren trotz kräftig steigender Rohstoffpreise. Insbesondere die Sparte Polysilicium konnte eine förmliche Gewinnexplosion (EBITDA) von 5 Mio EUR auf 655 Mio EUR verzeichnen. So erfüllte die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881) "locker" die mehrfach angehobene Prognose. Vorläufige Zahlen sehen einen Gesamtumsatz von 6,20 Mrd EUR (plus 32 % zu 2020), ein EBITDA von 1,50 Mrd EUR (Vorjahr: 666 Mio). Mehr als eine Verdopplung trotz teils kräftig gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie, einen negativen Effekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...