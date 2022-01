Tesla wird am 26. Januar nach Börsenschluss die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Darüber hinaus hat CEO Elon Musk vor wenigen Tagen via Twitter auch ein Update zur Produktpalette angekündigt.Was die endgültigen Q4-Zahlen angeht, so hat Tesla am Mittwoch zur Bilanzpressekonferenz geladen. Die Analysten rechnen im Durschnitt mit einem Umsatz von 16,9 Milliarden Dollar, bei einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,46 Dollar. "In jedem Fall erwarten wir exzellente Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...