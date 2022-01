Aktien der Kinokette AMC Entertainment (WKN: A1W90H) sind in der Gunst der Anleger gefallen und kosten nur noch 16 US$. Solche Kurse war die Anlegergemeinde eigentlich aus Januar 2021 gewohnt, als der Meme-Hype losbrach. Ist das Papier jetzt kaufenswert? AMC ist im Kinogeschäft tätig und besitzt und betreibt Kinos in den Vereinigten Staaten. Infolge der Corona-Krise ist der Marktanteil um ein Viertel gegenüber dem Niveau vor der Pandemie gestiegen. ...

