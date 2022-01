FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von K+S haben sich am Mittwoch mit plus 6 Prozent auf 17,52 Euro an die MDax -Spitze gesetzt. Mit einem Aufschlag von 15 Prozent sind sie auch im bisherigen Jahresverlauf bester Wert im Index mittelgroßer Konzerne. Stifel-Experte Andreas Heine hob in einer aktuellen Studie sein Kursziel deutlich auf 22 Euro an und folgt damit massiv gestiegenen Gewinnerwartungen bis 2023 für den Düngerkonzern. Er rechnet mit anhaltend hohen Kalipreisen. Heine avisierte den Anlegern gute Chancen, dass die Kasseler 2022 überraschen können./ag/mis