Vancouver, British Columbia, 26. Januar 2022: BBTV Holdings Inc. (TSX: BBTV) (OTCQX: BBTVF) (Frankfurt: 64V) ("BBTV" oder das "Unternehmen"), das führende Unternehmen für die Monetarisierung von Urheberrechten, das Entwicklern zu mehr Erfolg verhelfen will, kündigt die Markteinführung seines neuesten Handyspiels ‚Jackass Human Slingshot' an, das in Kooperation mit Paramount Licensing Inc., einer Tochtergesellschaft von Viacom International Inc., und Johnny Knoxville entwickelt wurde.

- Basierend auf dem von Jeff Tremaine, Spike Jonze und Johnny Knoxville lancierten erfolgreichen Franchise ‚Jackass' wird ‚Jackass Human Slingshot' im Vorfeld des neuesten Jackass Spielfilms ‚Jackass Forever' veröffentlicht.

- Das Spiel ist die 14. mobile Spiele-App, die BBTV bisher für Smartphones auf den Markt gebracht hat, und die erste, die das Unternehmen zusammen mit einem großen Medienunternehmen wie Viacom entwickelt hat. BBTV erarbeitet für Viacom auch Content Management-Lösungen.

- Bis dato wurden BBTVs Spiele-Apps für mobile Geräte 40 Millionen Mal heruntergeladen und mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6/5 versehen. Damit zählt BBTV zu den am besten bewerteten Anbietern weltweit. Jede der vom Unternehmen entwickelten mobilen Spiele-Apps hat es in der jeweiligen Kategorie in die Charts geschafft.

"Bei der Entwicklung erfolgreicher Spiele, die auf geistigem Eigentum basieren, das die Fans begeistert und die Gaming-Community auf völlig neue Art und Weise fesselt, können wir eine starke Erfolgsbilanz vorweisen," meint Lewis Ball, Chief Strategy Officer von BBTV. "Jackass nimmt in der Popkultur einen Favoritenplatz ein und zieht Scharen von treuen Fans in seinen Bann. Unser Ansatz bei der Entwicklung von mobilen Spielen passt perfekt zu diesem Franchise. Die Zusammenarbeit mit Johnny Knoxville und dem Team von Viacom bei dieser neuesten Veröffentlichung stellt die Stärke unseres Modells und unsere Erfolgsbilanz in der Entwicklung erfolgreicher Spiele unter Beweis."

"Ich finde es großartig, gemeinsam mit BBTV an der Entwicklung unseres Handyspiels zu arbeiten", fügt Johnny Knoxville hinzu. "Wir wollten unbedingt mit jemandem zusammenarbeiten, der uns ein tolles Spiel ohne viel Trara entwickelt. BBTV hat es geschafft. Ich kann es kaum erwarten, das Spiel zusammen mit ‚Jackass Forever' herauszubringen!"

Die Handyspiele von BBTV werden durch Werbung und Umsätze in Form von In-App-Käufen finanziert, die das Unternehmen mit dem Hersteller der Inhalte, und in diesem Fall mit Viacom, teilt. Das Unternehmen hat mit all seine mobilen Spiele-Apps zusammen vor kurzem die Marke von 1 Milliarde Werbeeinblendungen geknackt. Zu den bisher von BBTV veröffentlichten Handyspielen zählen TheOdd1sOut: Let's Bounce, Morgz Ultimate Challenge, Stephen Sharer's Rocket Slide, Burrito Blast by Mariale, Dobre Dunk, Dobre Duel, Spy Ninja Network, Fernanfloo Party und Fernanfloo. Letzteres schaffte es über den Download auf iOS und Android innerhalb von 24 Stunden in 17 Ländern auf Platz eins.

Jackass Human Slingshot ist ab sofort weltweit auf App Store und Google Play verfügbar. Das Spiel kann gratis heruntergeladen werden und beinhaltet In-App-Käufe.

Über BBTV

BBTV ist ein internationales Medien- und Technologieunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (Kanada). Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Entwicklern von Inhalten zu mehr Erfolg zu verhelfen. Zu den Entwicklern zählen sowohl Privatpersonen als auch internationale Medienmarken. Ihnen allen bietet BBTV umfassende End-to-End-Lösungen, damit sie mehr Zuseher erreichen und ihren Umsatz dank der innovativen Technologie steigern, während sie sich selbst auf ihre Kernkompetenz - die Entwicklung von Inhalten - konzentrieren können. Im Januar 2021 konnte BBTV mit mehr als 600 Millionen Zusehern weltweit die zweitmeisten Unique Users pro Monat bei den digitalen Plattformen für sich beanspruchen. Mit mehr als 50 Milliarden Minuten an konsumierten Videoinhalten liegt das Unternehmen an der Spitze der Medienfirmen [1]. (www.bbtv.com)

[1] BBTV hat sich bei den Berechnungen und Klassifizierungen auf Daten des von Comscore veröffentlichten Berichts "Top 12 Countries = January 2021 comScore Video Metrix Media Trend Multi-Platform - Top 100 Video Properties Report" berufen; auf die 12 führenden Länder entfallen rund 50 % der globalen digitalen Bevölkerung.

