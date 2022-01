DJ Habeck bestätigt weitere Millionen-Hilfen für Galeria Kaufhof

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat im Bundestag bestätigt, dass Galeria Kaufhof über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Regierung weitere 220 Millionen Euro netto erhält und damit die Hoffnung auf "sicheres Fahrwasser" für den Warenhauskonzern verknüpft.

"Sie werden es vielleicht gestern den Medien entnommen haben, dass wir ... Galeria Kaufhof mit 220 Millionen Euro unterstützen und dafür sorgen, dass so 16-einhalbtausend Beschäftigte in Lohn und Brot bleiben können und ungefähr an 130 Standorten in den deutschen Innenstädten diese zentrale Einrichtung für viele Innenstädte diese Krise überlebt", sagte Habeck in einer Fragestunde im Parlament. "Sodass wir danach hoffen können, dass Galeria Kaufhof in sicheres und gutes Fahrwasser kommt", fügte der Wirtschaftsminister an.

Nach den Medienberichten stellt der Staat dem Kaufhauskonzern eine stille Einlage von 250 Millionen Euro zur Verfügung und reduziert im Gegenzug ein Nachrangdarlehen von 460 auf 430 Millionen Euro.

