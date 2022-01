Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Volkswirtschaft zeigte sich zuletzt aufgrund der nach oben schnellenden Corona-Fallzahlen im vergangenen Monat etwas schwächer, so die Analysten von Postbank Research.Die Einzelhandelsumsätze seien im Dezember leicht gefallen, die Industrieproduktion sei schwächer als erwartet gewesen und die Verbraucherstimmung in der vorläufigen University of Michigan-Umfrage vom Januar sei auf den zweitniedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie gefallen. Auch wenn die aktuelle Infektionswelle im ersten Quartal ihre Spuren hinterlassen dürfte, sollte sich das Wachstum in den kommenden Sommer-Quartalen wieder rasch erholen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...