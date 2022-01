Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das zeitweilige Abrutschen des DAX unter die Marke von 15.000 Punkten manifestiert die Inflations- und Zinssorgen der Anlegerinnen und Anleger weiter, so die Deutsche Börse AG.Zum Wochenauftakt hätten geopolitische Spannungen für weiteren Verkaufsdruck gesorgt. "Vor dem Hintergrund anstehender Leitzins-Erhöhungen in den USA sind die Rücksetzer normal und nachvollziehbar", relativiere jedoch Frank Mohr von Société Générale. Es dauere allerdings, bis eine Zinswende am Aktienmarkt ankomme. "Von daher erwarten wir ein gutes Frühjahr." ...

