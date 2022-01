Edelmetallpreis explodiert

Anzeige / Werbung Palladiumpreis bereits 47% seit dem Tief angestiegen binnen 6 Wochen Binnen weniger Wochen hat sich der Palladiumpreis um fast 50% erholt (vom Tief ausgehend). Wir sprachen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder (u.a. in unserer kostenlosen Webinarreihe Trading Insights) über die aussergewöhnliche Ausgangslage für die Edelmetalle und speziell für Palladium und den Goldpreis. Bei Palladium ist das langfristige Ziel die 3000-Dollar-Marke. Für Platin illustriert der CoT-Report eine ebenfalls explosive Ausgangslage. Die kommerziellen Hedger haben die bullishste Positionierung seit Jahren eingenommen. Sollte hier der Widerstand bei 1200 Dollar nachhaltig genommen werden können, kann ein gewisser Nachholeffekt gegenüber Palladium einsetzen. Gold hat eine große Konsolidierung weitestgehend abgeschlossen und bildet den Henkel einer Cup and Handle-Formation aus. Ich persönlich benutze derartige Formationen nicht, aber diese im Speziellen drückt eine fortgeschrittene Konsolidierung aus, was sich in der Kernaussage mit meinen statistischen und fundamentalen Erkenntnissen deckt. Technisch betrachtet wären hier sogar 2600 Dollar realistisch. Bei Gold besteht erhebliches Potenzial, besonders wenn die inflationstreibenden anderen Metalle, wie auch die Energie-Rohstoffe weiter gen Norden ziehen. Bei gleichzeitiger Schwäche des Aktienmarktes ist es nur eine Frage der Zeit, wann ein Sturm in das beliebte Edelmetall stattfindet. Umgesetzt werden kann die Trading-Chance z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 9,7

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002876395,XD0002876429,143235292

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )