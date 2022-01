Zinsängste und die sich zuspitzende Ukraine-Krise haben viele Aktien in den vergangenen Tagen unter Druck gesetzt. Auch die Varta-Aktie konnte sich diesem Trend nicht entziehen. Nach dem jüngsten Kursrutsch arbeitet die Aktie des Batterieherstellers aber schon wieder an einem Comeback. Ein wichtiger Termin könnte dabei helfen. DAX und Co haben vor den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed zu einer technischen Gegenbewegung angesetzt. Auch bei den zuletzt besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...