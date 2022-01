Berlin (ots) -Unter den Preisträger:innen befinden sich die Autor:innen Prof. Dr. Wolfgang Fuchs, Prof. Christian Grataloup, Marianne Salentin-Träger und Rita Henss, Thomas Böhm, Peter Hinze, Boris Herrmann und Andreas Wolfers, Halldór Gudmundsson, Julian Sancton, Jaroslav Rudis, Jörg Römer und Christoph Seidler, Dieter Richter, Christine Thürmer, Katharina Finke, Susan Tyler Hitchcock, Felix Neureuther mit Bernd Ritschel und Michael Ruhland. LifetimeAwards ehren den Autor Prof. Dr. Albrecht Steinecke und den Münchner Afrika-Verlag Ilona Hupe.Mit den ITB BuchAwards zeichnet die ITB Berlin jährlich nationale und internationale Publikationen aus, vorrangig in deutscher Sprache oder in deutscher Übersetzung.Die Entwicklungen der Corona-Pandemie ermöglichen diese Jahr keine ITB-Präsenzveranstaltung in Berlin- dies wirkt sich auch auf die Verleihung der ITB BuchAwards aus, die traditionell jährlich im März auf der weltweit führenden Reisemesse stattfindet. Den Awards tut dies jedoch keinen Abbruch, denn auch 2022 würdigt die ITB Berlin außergewöhnliche literarische und publizistische Leistungen, mit dem Ziel, über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit für das breite Spektrum bedeutender Publikationen im Bereich Reise und Tourismus zu schaffen. Dabei kooperiert die Weltleitmesse des Tourismus auch 2022 mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die ITB BuchAwards sind nicht dotiert.Gewinner:innen der ITB BuchAwards 2022Die diesjährigen Preisträger: Prof. Dr. Wolfgang Fuchs, Prof. Christian Grataloup, Marianne Salentin-Träger, Rita Henss, Thomas Böhm, Peter Hinze, Boris Herrmann und Andreas Wolfers, Halldór Gudmundsson, Julian Sancton, Jaroslav Rudis, Jörg Römer und Christoph Seidler, Dieter Richter, Christine Thürmer, Katharina Finke, Susan Tyler Hitchcock, Felix Neureuther mit Bernd Ritschel und Michael Ruhland, Prof. Dr. Albrecht Steinecke, der Afrika-Verlag Ilona Hupe, Thomas Schröder, Jens Wiegand, Stefan Howald, Eva Meret Neuenschwander und Jürg Schneider, Franziska Consolati, Vera Starker und Matthias Schneider, Pia Wieland und Tobias Ertel, Annika Voigt u.a., Gottfried Merzbacher mit Anna Kordsaia-Samadaschwili, Abo Iaschagaschwili und Kat Menschik sowie der Leuchtglobus "NG National Geographic Fusion 3701 Executive".Die Kategorien, Laureaten, Titel und VerlageKategorie: DestinationsAward "Ehrengast der Frankfurter Buchmesse - Spanien"Zwei Autorenpreise werden vergeben an Thomas Schröder für die Reiseführer "Nordspanien", "Costa de la Luz - mit Sevilla" und "Andalusien" sowie für den Reiseführer der Balearen-Insel "Mallorca", alle Michael Müller Verlag sowie an Jens Wiegand | Reiseführer "Katalonien - Mit Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Andorra, Costa Brava und Pyrenäen", Trescher VerlagKategorie: Länderwissen - aktuell: SchweizStefan Howald (Hg.) | "Projekt Schweiz - Vierundvierzig Porträts aus Leidenschaft", UnionsverlagEva Meret Neuenschwander, Jürg Schneider | Reiseführer "Schweiz mit Liechtenstein", Reise Know-How Verlag Peter RumpKategorie: Das besondere ReisebuchKategorie: Reise-KochbuchKulinarische ReiseMarianne Salentin-Träger (Hg.), Rita Henss et al. | "Algarve - Eine kulinarische Reise, Geschichten und Rezepte aus Portugals wildem Süden", Knesebeck VerlagKategorie: Das besondere ReisebuchReisen in DeutschlandThomas Böhm (Hg.) | "Da war ich eigentlich noch nie - Die Wunderkammer des Reisens in Deutschland", VDK/Verlag Das Kulturelle GedächtnisFranziska Consolati | "In Deutschland um die Welt - Abenteuer aus allen Kontinenten, für die wir nicht in die Ferne reisen müssen", Conbook Medien/CONBOOKVerlagReise ins Upper Dolpo/NepalPeter Hinze | "100 000 Schritte zum Glück - Von der Einfachheit des Lebens im Himalaya", NG BuchverlagSegelnBoris Herrmann mit Andreas Wolfers | "Allein zwischen Himmel und Meer - Meine 80 Tage beim härtesten Segelrennen der Welt", C. Bertelsmann in der Penguin Random House VerlagsgruppeKategorie: Das literarische ReisebuchHistorische ExpeditionJulian Sancton | "Irrenhaus am Ende der Welt - Die Reise der Belgica in die dunkle antarktische Nacht" (Die Belgica-Expedition von 1897-1899), Malik/Piper VerlagIslandHalldór Gudmundsson | "Island - Insel aus Geschichten", Corso/Verlagshaus RömerwegReisen mit dem ZugJaroslav Rudis | "Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen", Piper VerlagLiterarische Reisebuch-Reihe"Meine Insel", mareverlagKategorie: WandernChristine Thürmer | "Weite Wege Wandern - Erfahrungen und Tipps von 45.000 Kilometern zu Fuß", Malik/Piper VerlagKategorie: Reise-Bildband / Illustriertes SachbuchBlick aus dem AllJörg Römer und Christoph Seidler (Hg.) | "Von oben - Die schönsten Geschichten, die Satellitenbilder über die Erde und uns Menschen erzählen", Deutsche Verlags-Anstalt/SPIEGEL-BuchWunder der WeltSusan Tyler Hitchcock | "NATIONAL GEOGRAPHIC - Wie Sie die Welt noch nie gesehen haben", NG BuchverlagKategorie: Reisen mit KindernReihe Reise-KinderkrimiVera Starker, Matthias Schneider | "Die Hauptstadtdetektive - Der erste Fall", RBV VerlagFamilienreiseKatharina Finke | "Losleben - Vom Mut, loszulassen und als Familie die Welt zu entdecken", Malik/Piper VerlagKategorie: KulturENDieter Richter | "Con gusto - Die kulinarische Geschichte der Italiensehnsucht", Verlag Klaus WagenbachKategorie: LifetimeAwardVerlag 2022Afrika-Verlag Ilona Hupe, MünchenAutor 2022Prof. Dr. Dr. h. c. (BSU) Albrecht Steinecke, Tourismusforscher und PublizistKategorie: Reise-KalenderStefan Forster | "Nordische Welten 2022 - Island, Grönland, Färöer, Norwegen", Ackermann KunstverlagKategorie: Touristisches FachbuchProf. Dr. Wolfgang Fuchs (Hg.) | "Tourismus, Hotellerie und Gastronomie von A bis Z", Walter de Gruyter VerlagKategorie: Touristisches SachbuchPia Wieland & Tobias Ertel (Hg.), | "Querweltein - Nachhaltig reisen und die Welt entdecken", Knesebeck VerlagKategorie: Karten, Atlanten, Globen, WissenKartografie/WissenProf. Christian Grataloup | "Die Erfindung der Kontinente - Eine Geschichte der Darstellung der Welt", wbg THEISS in der Wissenschaftlichen BuchgesellschaftGlobusLeuchtglobus im Antikdesign "NG National Geographic Fusion 3701 Executive", RäthglobenKategorie: Managementpreise der ITB BerlinIllustriertes Reise-SachbuchFelix Neureuther mit Bernd Ritschel und Michael Ruhland | "Unsere Alpen - Ein einzigartiges Paradies und wie wir es erhalten können", NG BuchverlagReise-Text-BildbandText: Annika Voigt et al. | "Norden - Reise ans Ende der Welt", Kunth VerlagGeorgien - Offizielle Kulturdestination ITB Berlin 2022Gottfried Merzbacher, Anna Kordsaia-Samadaschwili, Abo Iaschagaschwili, Kat Menschik (Hg./Illus.) | "Durch den wilden Kaukasus - Geschichten über das georgische Traumland Swanetien", Verlag Galiani BerlinDie Jury der ITB BuchAwards 2022David Ruetz (Vors. der Jury), Head of ITB BerlinEckart Baier, BuchjournalMarifé Boix Garcia, Frankfurter BuchmesseCornelia Camen, JournalistinProf. Dr. Roland Conrady, Hochschule Worms, FBTouristik/VerkehrswesenProf. Dr. Rainer Hartmann, Hochschule Bremen,Fakultät für Gesellschaftswissenschaften Freizeit- und TourismusmanagementArmin Herb, Redaktionsbüro HerbRika Jean-François, ITB Berlin, ITB Corporate Social ResponsibilityRegine Kiepert, Schropp Land & KarteMartina Kraus, RavensBuchBurghard Rauschelbach, Geograf und TourismusberaterRaphaela Sabel, JournalistinGerd W. Seidemann, JournalistOrganisation ITB BuchAwards:Margrit Philipp, SEE.STATT Friedrichshafen, Friedrichstraße 39, 88045 Friedrichshafen, T: +49 (0) 7541-37 48 635/4, info@buero-philipp.de, www.buero-philipp.deAnmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text an manchen Stellen die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige sämtlicher Geschlechter.