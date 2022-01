BioNTech hat die erste klinische Studie zur Untersuchung eines speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Corona-Impfstoffs begonnen. Dabei sollen die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten geprüft werden. Die Aussicht auf eine Zulassung gibt der Aktie auch am Mittwoch Auftrieb.Im vorbörslichen US-Handel liegt BioNTech mit 4,5 Prozent auf 163,50 Dollar im Plus, nachdem die Aktie bereits am Dienstag 3,7 Prozent zugelegt hatte. Zuvor war BioNTech allerdings über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...