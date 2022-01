Volkswagen (WKN: 766403) hat am 25. Januar 2022 eine neue Partnerschaft für autonomes Fahren verkündet. Gemeinsam mit dem Zulieferer Bosch möchte die VW-Tochter Cariad die Entwicklung von Fahrassistenten vorantreiben. Es geht um potenzielle Milliardeneinnahmen für die VW-Aktie und die Marktposition in einem wichtigen Zukunftsmarkt. Partnerschaft zwischen VW-Aktie und Bosch - was geht da? Konkret geht es um die Entwicklung von autonomen Fahrsystemen bis Level 3. Diese sollen schon im nächsten Jahr ...

