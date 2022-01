Home24 Aktie - ein gefallener Engel? Oder kommt da noch was? Dientag Abends leiferte die Home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5) ihre vorläufigen Zahlen für 2021 und verfehlte knapp die "alte" Prognose. Weniger Wachstum als erwartet insbesondere im wichtigen brasilianischen Markt, wo die börsennotierte Tochter Mobly SA aktiv ist. Auf jeden Fall Anlass für drei Hedgefonds sich ihre Shortpositionen in Home24 Aktien anzusehen und zu verändern. Es scheint schon fast eine Ewigkeit her zu sein, als die Home24 SE als Coronagewinner von Höchstkurs zu Höchstkurs gehypt wurde. Der SDAX-Aufstieg schien nur ein Zwischenschritt ...

