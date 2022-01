Halle/MZ (ots) -



Der Kandidat der Linken für das Amt des Bundespräsidenten, Gerhard Trabert, hat die Einführung einer Vermögenssteuer und einer Bürgerversicherung gefordert. "Wir brauchen eine Umverteilung von oben nach unten", sagte der Mainzer Sozialmediziner der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). "In diesem Land geht es immer noch häufiger darum, Reichtum zu stabilisieren und zu mehren anstatt Armut zu bekämpfen." Dabei sei genügend Geld vorhanden. Eine Vermögenssteuer habe nichts mit einer Neiddiskussion zu tun, fügte Trabert hinzu. Es gehe vielmehr um die soziale Verantwortung gerade auch wohlhabenderer Menschen.



Dem 65-Jährigen werden bei der Wahl durch die Bundesversammlung am 13. Februar keine Chancen eingeräumt. Die Ampel-Parteien und die Union haben sich bereits für eine zweite Amtszeit des amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) ausgesprochen.



