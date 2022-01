Philipp Arnold, RCB, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. Der Börsengang von Raiffeisen International (damals noch ohne Bank im Namen) im April 20052. Listing der ersten RCB-Zertifikate im März 2002; genauer gesagt 128 Optionsscheine auf diverse Basiswerte3. Am 9.7.2007 springt der ATX intraday über 5.000 Punkte -> da ist noch etwas Luft nach oben vom aktuellen Niveau aus .-)4. Launch des CECE EUR Index und in weiterer Folge der gesamten CECE Index-Family - Benchmarks für Osteuropa und Basiswerte vieler Zertifikate 5. Viele der traditionellen Börsen-Punsche, der perfekte Jahresausklang ... Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 ...

