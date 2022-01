Die Nervosität der Anleger nimmt seit Wochen immer weiter zu und mündete in starken Kursabschlägen in nahezu allen Asset-Klassen. Auch die oft als digitales Gold bezeichneten Kryptowährungen kamen der ihr nachgesagten Stabilität nicht nach. Im Gegenteil, selbst etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum (ETH) haben sich in wenigen Wochen halbiert. Bei ETH zeichnet sich nun ein Silberstreif am Horizont ab, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt.In der laufenden Handelswoche sackte der ETH-Kurs kurzzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...