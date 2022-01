DJ Adidas plant 2022 mehr als 2.800 Neueinstellungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas will im laufenden Jahr weltweit mehr als 2.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen. Den Angaben zufolge geht es um Nachbesetzungen offener Stellen und auch um den Aufbau von Jobs.

Mit mehr als 900 Beschäftigten erfolgt der Großteil der Neueinstellungen in den Adidas-Stores. Mehr als 500 Stellen will der Sportartikelhersteller in den Bereichen Digital, IT und Data & Analytics besetzen. Mehr als 800 der Neueinstellungen entfallen auf Deutschland.

Insgesamt beschäftigt Adidas rund 62.000 Mitarbeiter, davon etwa 7.700 in Deutschland. In der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach arbeiten laut Mitteilung rund 5.300 Menschen.

